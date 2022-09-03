В ожидании бабьего лета: прогноз погоды в Туле на 3 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Столбики термометров достигнут отметки в +15...+16 градусов. При этом облачное с прояснениями небо сохранится на протяжении всего дня. Зато без дождей — их не обещают.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. при влажности от 72% утром и вечером до 45% в дневные часы. Ветер западный — от 1,7 до 3,5 метров в секунду.

К вечеру температура воздуха упадет до +5...+9 градусов. Сохранится влажная, но по-прежнему без дождей погода.