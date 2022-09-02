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Общество2 сентября 2022 13:52

В Туле осудят трех иностранцев за избиение полицейских в ответ на замечание

Уголовные дела направлены в Зареченский районный суд для рассмотрения по существу
Источник:kp.ru
В Туле осудят трех иностранцев за избиение полицейских в ответ на замечание

В Туле осудят трех иностранцев за избиение полицейских в ответ на замечание

Фото: Архив "КП"

В Туле прокуратура Зареченского района утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении трех иностранцев, которые обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 22 июля 2022 года трое нетрезвых иностранных граждан на одной из улиц поселка Октябрьский в Туле получили замечание от сотрудников полиции, которые отреагировали на нарушение общественного порядка. Возмутившись, обвиняемые не менее четырех раз ударили полицейских кулаками в область грудной клетки, причинив физическую боль и телесные повреждения.

Уголовные дела направлены в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.