Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 13:28

В День города центр Тулы станет пешеходной зоной

Для водителей будут организованы несколько бесплатных парковок
Источник:kp.ru
В День города центр Тулы станет пешеходной зоной

В День города центр Тулы станет пешеходной зоной

Фото: Архив "КП"

10 сентября, в День 876-летия Тулы, исторический центр города станет пешеходной зоной, сообщили на брифинге в правительстве Тульской области. Большинство улиц будут перекрыты в этот день для обеспечения безопасности дорожного движения в праздничный день.

Для удобства автомобилистов в этот день бесплатные парковки будут организованы на улице Союзной, рядом с Городским концертным залом и перед торговым центром «Утюг», но все же жителям рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, ранее мы публиковали полную программу празднования Дня города Тулы - туляков ждут фестивали, ярмарки, концерт с участием Джигана, фейерверк и многое другое.