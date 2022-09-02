В День города центр Тулы станет пешеходной зоной Фото: Архив "КП"

10 сентября, в День 876-летия Тулы, исторический центр города станет пешеходной зоной, сообщили на брифинге в правительстве Тульской области. Большинство улиц будут перекрыты в этот день для обеспечения безопасности дорожного движения в праздничный день.

Для удобства автомобилистов в этот день бесплатные парковки будут организованы на улице Союзной, рядом с Городским концертным залом и перед торговым центром «Утюг», но все же жителям рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, ранее мы публиковали полную программу празднования Дня города Тулы - туляков ждут фестивали, ярмарки, концерт с участием Джигана, фейерверк и многое другое.