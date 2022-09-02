Ко II международному форуму по сохранению тигра тульская телебашня включит тигриную подсветку Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 7 сентября тульская телебашня РТРС, чтобы поддержать меры по сохранению амурских тигров, включит оранжевую подсветку, эмблему Центра “Амурский тигр” и надпись “Тигров посчитали”. Вместе с туляками к поддержке II международного форума по сохранению тигра присоединятся телебашни в Воронеже, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Пятигорске, Твери, Челябинске, Перми, Якутске и других городах.

На форуме, который пройдет во Владивостоке, объявят, сколько амурских тигров осталось на Земле, а до этого момента ученые хранят интригу, намекая, что популяция увеличилась.

В июне на телебашнях РТРС выводили сообщение, что полосатых хищников в России стало больше, но точные цифры не называли. В июле телебашни страны транслировали поздравление с Международным днем тигра.