Резиновая квартира: жительница Тульской области прописала у себя 9 иностранцев Фото: Архив "КП"

Полиция в Узловой Тульской области выявила, что неработающая 52-летняя местная жительница фиктивно поставила на регистрационный учёт в своей квартире 9 иностранных граждан, не предоставив им мест для проживания. По данному факту проводится работа по выяснению всех деталей происшествия.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что нарушения миграционного законодательства выявляются на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.