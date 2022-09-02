В "пьяном" ДТП в Белеве Тульской области пострадали три человека Фото: материалы пресс-служб

1 сентября в 21:40 на улице Спортивной в Белеве Тульской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими.

По предварительной информации, нетрезвый 30-летний мужчина на автомобиле Kia Spectra выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 25-летнего мужчины, не имеющего права управления транспортными средствами.

В результате ДТП пострадали 31-летний пассажир автомобиля Kia Spectra, который был госпитализирован с различными травмами, а также пассажиры автомобиля Lada Priora – 34-летний мужчина и 26-летняя девушка, которые были отпущены после оказания медицинской помощи.