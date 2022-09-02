Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 10:27

Министра строительства и зампреда правительства Тульской области почетными грамотами наградил Президент РФ

Они были награждены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Источник:kp.ru
Министра строительства и зампреда правительства Тульской области почетными грамотами наградил Президент РФ

Министра строительства и зампреда правительства Тульской области почетными грамотами наградил Президент РФ

Фото: материалы пресс-служб

Почетной грамотой Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградили двух чиновников Тульской области.

Награду получили заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко, которая до 2019 года являлась министром строительства и ЖКХ Тульской области, и нынешний министр строительства Тульской области Константин Лопухов, ранее занимавший пост генерального директора Фонда капитального ремонта.