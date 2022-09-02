Министра строительства и зампреда правительства Тульской области почетными грамотами наградил Президент РФ
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Почетной грамотой Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградили двух чиновников Тульской области.
Награду получили заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко, которая до 2019 года являлась министром строительства и ЖКХ Тульской области, и нынешний министр строительства Тульской области Константин Лопухов, ранее занимавший пост генерального директора Фонда капитального ремонта.