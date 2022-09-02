В Туле с 5 сентября начнут действовать ограничения движения и стоянки транспорта Фото: Архив "КП"

В Туле с 5 по 12 сентября начнут действовать ограничения движения, остановки и стоянки транспорта на различных участках улиц города. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте администрации города.

Так, запрет остановки и стоянки всех видов транспорта средств будет действовать:

- с 00:00 5 сентября до 23:30 12 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советская до ул. Менделеевская;

- с 00:00 10 сентября до 00:00 11 сентября на Пролетарской набережной города Тулы, по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская и по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневская;

- 10 сентября с 00:00 до 23:30 по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзная на участке от дома №9 до Крестовоздиженской площади, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

- 10 сентября с 00:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Путейская.

Движение всех видов транспорта ограничат 10 сентября:

- с 00:00 до 22:30 на Пролетарской набережной города Тулы;

- с 06:00 10 сентября до 00:00 11 сентября по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневская;

- с 08:00 до 23:30 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзная на участке от дома № 9 до Крестовоздиженской площади, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;

- с 08:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Путейская;

- с 21:30 до 22:30 по ул. Пролетарская на участке от ул. Карла Маркса до Чулковского моста и путепровода, по Чулковскому мосту и путепроводу, по ул. Советская на участке от ул. Дзержинского до Чулковского моста и путепровода, по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.