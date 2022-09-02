В Тульской области осудили мужчину, который зарубил знакомого и закопал тело в лесу Фото: Архив "КП"

61-летний житель Суворова Тульской области был признан виновным в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ.

В суде установлено, что в ночь с 11 на 12 мая 61-летний уроженец села Клевцово находился в своем доме в Ханинском лесничестве, где выпивал со своим 62-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин дома не менее девяти раз ударил гостя топором по голове и другим частям тела, от чего тот умер на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый прикопал тело в лесном массиве, прикрыв ветками.

После задержания по подозрению в убийстве (поиск убитого начали по заявлению его сожительницы), дом подозреваемого обыскали и нашли 193 грамма пороха, на хранение которого у мужчины не было разрешительных документов.

В результате по двум статьям суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 000 рублей.