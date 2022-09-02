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Общество2 сентября 2022 9:18

Тульская область установит в Мариуполе памятник солдату-освободителю, спасающему девочку

Макет памятника уже доставили в Донецк для дальнейшего обсуждения концепции монумента
Источник:kp.ru
Тульская область установит в Мариуполе памятник солдату-освободителю, спасающему девочку

Тульская область установит в Мариуполе памятник солдату-освободителю, спасающему девочку

Фото: Архив "КП"

Тула установит в Мариуполе памятник солдату-освободителю, спасающему девочку: об этом стало известно на встрече представителей тульского и республиканского отделений Российского военно-исторического общества (РВИО).

Соглашение о шефстве в этом вопросе Тульской области взяла над Донецкой народной республикой подписали 31 августа.

Тульское отделение планирует построить в Мариуполе памятник солдату-освободителю, макет которого уже доставили в Донецк, чтобы в дальнейшем обсудить концепцию монумента. Также наша область направит в школы ДНР книги.