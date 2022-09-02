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Происшествия2 сентября 2022 7:35

Водитель каршеринга в Туле вылетел на тротуар и пробил три колеса

Водитель утверждает, что уходил от столкновения после того, как его подрезали
Источник:kp.ru
Водитель каршеринга в Туле вылетел на тротуар и пробил три колеса

Водитель каршеринга в Туле вылетел на тротуар и пробил три колеса

Фото: соцсети

В Туле, недалеко от остановки «Ул. Нестерова» в Глушанках произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга.

По словам очевидцев, каршеринговый Volkswagen вылетел на тротуар, пробил оба передних и одно заднее колесо. Прибывшим на место сотрудникам ДПС он сообщил, что его подрезали и он уходил от столкновения.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Водитель каршеринга в Туле вылетел на тротуар и пробил три колеса

Водитель каршеринга в Туле вылетел на тротуар и пробил три колеса

Фото: соцсети