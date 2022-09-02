Водитель каршеринга в Туле вылетел на тротуар и пробил три колеса Фото: соцсети

В Туле, недалеко от остановки «Ул. Нестерова» в Глушанках произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга.

По словам очевидцев, каршеринговый Volkswagen вылетел на тротуар, пробил оба передних и одно заднее колесо. Прибывшим на место сотрудникам ДПС он сообщил, что его подрезали и он уходил от столкновения.

К счастью, никто из людей не пострадал.