В Туле бездомный попытался ограбить ателье и ранил его сотрудницу ножом Фото: Архив "КП"

В Туле в ателье на улице Декабристов, 178 днем 26 августа вломился бездомный, который начал требовать от женщины деньги, угрожая ножом. Денег нападавший не получил, и в результате, ударилв55-летнюю работницу ножом в подмышечную область слева, скрылся.

По данным УМВД по Тульской области, преступника нашли и задержали. Им оказался 57-летний безработный и бездомный, который ранее уже был судим за нападение и убийство.

Задержанный уже дал признательные показания, на него заведено уголовное дело по статье «Разбой». На время расследования бездомный помещен под стражу.