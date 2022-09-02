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Происшествия2 сентября 2022 7:19

В Туле бездомный попытался ограбить ателье и ранил его сотрудницу ножом

Злоумышленника задержали, известно, что ранее он уже не раз был судим, в том числе за убийство
Источник:kp.ru
В Туле бездомный попытался ограбить ателье и ранил его сотрудницу ножом

В Туле бездомный попытался ограбить ателье и ранил его сотрудницу ножом

Фото: Архив "КП"

В Туле в ателье на улице Декабристов, 178 днем 26 августа вломился бездомный, который начал требовать от женщины деньги, угрожая ножом. Денег нападавший не получил, и в результате, ударилв55-летнюю работницу ножом в подмышечную область слева, скрылся.

По данным УМВД по Тульской области, преступника нашли и задержали. Им оказался 57-летний безработный и бездомный, который ранее уже был судим за нападение и убийство.

Задержанный уже дал признательные показания, на него заведено уголовное дело по статье «Разбой». На время расследования бездомный помещен под стражу.