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Происшествия2 сентября 2022 7:02

В Тульской области бездомный ночью влез в обувной магазин, выбрал себе обувь и в ней ушел

После задержания похищенную обувь у злоумышленника изъяли
Источник:kp.ru
В Тульской области бездомный ночью влез в обувной магазин, выбрал себе обувь и в ней ушел

В Тульской области бездомный ночью влез в обувной магазин, выбрал себе обувь и в ней ушел

В отделение полиции по Щёкинскому району Тульской области с заявлением об ограблении обратился директор обувного магазина по улице Лукашина. Мужчина сообщил, что ночью, разбив стекло, кто-то забрался в торговый зал и украл обувь.

Полицейские установили, что похитителем оказался 29-летний безработный ранее неоднократно судимый бездомный (без определенного места жительства). Спустя некоторое время подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции.

Как выяснилось, молодой человек разбил камнем стекло двери павильона, вытащил на улицу 8 коробок с обувью и, выбрав понравившуюся модель, переобулся и ушёл.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». От мужчины получены признательные показания. Похищенную обувь у него изъяли.