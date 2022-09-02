В Тульской области бездомный ночью влез в обувной магазин, выбрал себе обувь и в ней ушел

В отделение полиции по Щёкинскому району Тульской области с заявлением об ограблении обратился директор обувного магазина по улице Лукашина. Мужчина сообщил, что ночью, разбив стекло, кто-то забрался в торговый зал и украл обувь.

Полицейские установили, что похитителем оказался 29-летний безработный ранее неоднократно судимый бездомный (без определенного места жительства). Спустя некоторое время подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции.

Как выяснилось, молодой человек разбил камнем стекло двери павильона, вытащил на улицу 8 коробок с обувью и, выбрав понравившуюся модель, переобулся и ушёл.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». От мужчины получены признательные показания. Похищенную обувь у него изъяли.