В Кудиново Тульской области нашли и обезвредили минометную мину
Фото: материалы пресс-служб
1 сентября в Чернском районе Тульской области группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы региона обезвредила миномётную мину калибром 82 мм. Взрывное устройство нашли в населенном пункте Кудиново Чернского района.
Управление МЧС напоминает жителям Тульской области правила поведения в случае, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".