В Кудиново Тульской области нашли и обезвредили минометную мину Фото: материалы пресс-служб

1 сентября в Чернском районе Тульской области группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы региона обезвредила миномётную мину калибром 82 мм. Взрывное устройство нашли в населенном пункте Кудиново Чернского района.

Управление МЧС напоминает жителям Тульской области правила поведения в случае, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".