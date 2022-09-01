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Общество1 сентября 2022 15:00

Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний

Рюкзаки и канцелярию получили ученики начальной школы, а всем школьника вручили мороженое
Источник:kp.ru
Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний

Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний

Фото: материалы пресс-служб

1 сентября по поручению Губернатора Тульской области школьникам Мариуполя вручили подарки на День знаний: так, ребята из начальной школы получили рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей для учебы. Кроме того, всем ученикам школы подарили мороженое.

Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний

Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний

Фото: материалы пресс-служб

Всего было подготовлено 600 подарочных наборов. Эта работа организована в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая в этом году проходит на территории ЛДНР. Также всем необходимым для учебы будут обеспечены и школьники из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения в Тульской области.

Напомним, наш регион оказывает поддержку детям из Мариуполя в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР.