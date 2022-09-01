Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний Фото: материалы пресс-служб

1 сентября по поручению Губернатора Тульской области школьникам Мариуполя вручили подарки на День знаний: так, ребята из начальной школы получили рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей для учебы. Кроме того, всем ученикам школы подарили мороженое.

Тульская область подарила школьникам Мариуполя принадлежности для учебы на День знаний Фото: материалы пресс-служб

Всего было подготовлено 600 подарочных наборов. Эта работа организована в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая в этом году проходит на территории ЛДНР. Также всем необходимым для учебы будут обеспечены и школьники из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения в Тульской области.

Напомним, наш регион оказывает поддержку детям из Мариуполя в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР.