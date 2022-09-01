В Туле с 1 сентября на шести улицах введено одностороннее движение Фото: Архив "КП"

В Туле с 1 сентября на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м Волоховском проездах, 2-й Волоховской улице и 4-м Волоховском переулке организовано одностороннее движение, об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

В Туле с 1 сентября на шести улицах введено одностороннее движение Фото: материалы пресс-служб

Стоит отметить, что ввести эти изменения планировалось еще с 18 июля, но жители микрорайона посчитали, что это осложнит подъезд к центру образования № 16, а им придется делать крюк через улицу Рязанскую, которая из-за капремонта почти постоянно стоит в пробке.

Туляки написали открытое письмо на имя губернатора с просьбой отменить принятое решение, обратились в прокуратуру. В результате нововведение, уже согласованное с ГИБДД, приостановили, но с 1 сентября оно все же вступило в силу.