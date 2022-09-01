В Туле десятки домов останутся без электричества 2 сентября Фото: Архив "КП"

2 сентября часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Мезенцева, 20, 24, 26, 28; ул. Станиславского, 32, 35; ул. Пархоменко, 14, 40; пер. Пархоменко, 8; пер. Южный, 12; ул. Ак. Павлова, 15; пер. Городской, 15

с 09:00 до 17:00 - п. Горелки: пер. Охотный, 1, 3, 5; ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),11-а, 11-в, 13-а, 13-б, 6-а, 6-б; Московское ш., 1-21 (нечётн.), 19-а, 1-а, 1-д, 1-л; п. Горелки: Московское ш., 25-41 (нечётн.); ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а.