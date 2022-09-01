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Спорт1 сентября 2022 14:05

Тульская «Академия Михайлова» 6 сентября сыграет на выезде с «Металлургом» Новокузнецка

Стал известен календарь игр Высшей хоккейной лиги России
Источник:kp.ru
Тульская «Академия Михайлова» 6 сентября сыграет на выезде с «Металлургом» Новокузнецка

Тульская «Академия Михайлова» 6 сентября сыграет на выезде с «Металлургом» Новокузнецка

Фото: материалы пресс-служб

Тульская хоккейная команда свой первый матч регулярного первенства проведет на выезде: 6 сентября «Академия Михайлова» встречается в Новокузнецке с местным «Металлургом».

Следом игры также пойдут на выезде: 8 сентября - с «Омскими Крыльями», 11 сентября - с «Ермаком» из Ангарска, 13 — с красноярским «Соколом», 18 — со столичной «Звездой», 22 — с «Ладой» из Тольятти.

Только 28 сентября АКМ сыграет на своем льду против «Ростова», а затем 30 сентября с воронежским «Бураном».