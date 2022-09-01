Житель Тульской области на ВАЗе попытался скрыться от полиции, но опрокинулся в кювет и погиб Фото: соцсети

В социальных сетях жители Тульской области сообщили о трагическом происшествии 27 августа. Как стало известно, рано утром, около 03.20 на улице Халтурина в поселке Арсеньево Тульской области произошло ДТП со смертельным исходом.

По информации Госавтоинспекции, 20-летний молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2114, когда его попытались остановить сотрудники полиции. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, но в ходе погони молодой человек не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии находившийся за рулем молодой человек скончался, двое его пассажиров, по словам свидетелей, остались живы и почти не пострадали.