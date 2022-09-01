Оператор Хартия представит Тульскую область на международных выставках EcwaExpo и WasteEcoExpo в Москве

Оператор Хартия представит Тульскую область на международной выставке WasteEcoExpo в Москве

13-15 сентября 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдут ежегодные флагманские выставки оборудования и технологий для водоснабжения и водоотведения, а также для обращения с отходами ЖКХ и промышленных предприятий России.

Тульскую область представит оператор Хартия на выставке WasteEcoExpo, где продемонстрируют оборудование и технологии для всех этапов по обращению с отходами – от сбора мусора до рекультивации полигонов, механизмы очистки воздуха, воды и загрязненных территорий, а также зеленые технологии. Тульская компания продолжает обустройство современного и экологически важного объекта по обращению с коммунальными отходами в регионе. На новой территории Экотехнопарка будет установлен мусоросортировочный комплекс, зоны хранения вторичного сырья, участки по обработке органики, участок гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. Производственная мощность комплекса составит до 480 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Всего на выставках более 200 участников из России, Китая и других зарубежных стран, готовых к сотрудничеству, представят свои разработки и продукцию для быстрого и оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний.

Одними из самых интересных и животрепещущих тем для обсуждения в рамках деловой программы выставок станут инфраструктурные проекты в сфере экологии, включая опыт регионов, цифровые решения в ЖКХ, в частности, информационные системы управления аварийно-восстановительными работами, а также особенности реконструкции старых и строительство новых очистных сооружений – нюансы импортозамещения и пример Байкала. Помимо этого, специалисты поднимут вопросы по проблемам с импортным оборудованием для объектов обращения с ТКО, новые методы повышения эффективности строительства экологических объектов, а также трансформацию рынка отходов: точки боли и роста.

Подробная информация на сайтах выставок – www.ecwaexpo.ru и www.wasteecoexpo.ru.