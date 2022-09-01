Житель Тулы расплатился поддельными купюрами и теперь проведет 2,5 года за решеткой Фото: Архив "КП"

как установил суд, в августе-сентябре прошлого года туляк купил через приложение одной из соцсетей две фальшивые купюры номиналом по 5000 рублей, которыми 28 сентября и 21 октября расплатился за товары в магазинах поселка Хомяково и скрылся.

Уверившись в своей безнаказанности, мужчина приобрел еще три таких же подделки, которыми расплатился позже в магазинах Тулы и микрорайона Левобережный. Однако вскоре злоумышленника вычислили и отправили под суд.

Мужчина свою вину признал полностью, и теперь его ждет лишение свободы в течение 2,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.