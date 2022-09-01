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Общество1 сентября 2022 10:30

В Туле прокуратура заблокировала сайты, торговавшие поддельными часами Rolex и Bulgari

Доступ к сайтам был заблокирован по решению суда
Источник:kp.ru
В Туле прокуратура заблокировала сайты, торговавшие поддельными часами Rolex и Bulgari

В Туле прокуратура заблокировала сайты, торговавшие поддельными часами Rolex и Bulgari

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Тулы выявила сайты, на которых торговали контрафактным товаром - поддельными репликами часов известных марок: Rolex, Tissot, Bulgari, Omega.

Так как уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за использование и распространение контрафактной продукции, прокурор города направил в суд 3 исковых заявления, требуя признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Доступ к запрещенной информации ограничен.