В Туле прокуратура заблокировала сайты, торговавшие поддельными часами Rolex и Bulgari Фото: Архив "КП"

Прокуратура Тулы выявила сайты, на которых торговали контрафактным товаром - поддельными репликами часов известных марок: Rolex, Tissot, Bulgari, Omega.

Так как уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за использование и распространение контрафактной продукции, прокурор города направил в суд 3 исковых заявления, требуя признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Доступ к запрещенной информации ограничен.