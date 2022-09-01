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Общество1 сентября 2022 10:02

В Туле открыли мемориальную доску бойцу Сергею Ковалеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине

Доску разместили на здании центра образования № 26, в котором учился Сергей
Источник:kp.ru
В Туле открыли мемориальную доску бойцу Сергею Ковалеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине

В Туле открыли мемориальную доску бойцу Сергею Ковалеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 31 августа, в Центре образования № 26 в Туле прошла церемония открытия мемориальной доски Сергею Ковалеву - бойцу, который участвовал в специальной военной операции на Украине с первых ее дней.

При выполнении поставленных задач проявлял высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и самоотверженность, а 14 апреля героически погиб в ходе боевого столкновения.

Указом Президента России Владимира Путина Сергей Ковалев был посмертно награжден Орденом Мужества.

Марина, супруга Сергея, рассказала, что гордится своим мужем:

"Он всегда был отзывчивым, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Прошел путь от водителя боевой машины до заместителя командира взвода роты обеспечения десанта."

А сегодня, 1 сентября, их сын пошел в первый класс в школу, где учился его отец.