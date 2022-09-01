С 7 сентября туляки смогут увидеть «Дом в палеолите» - выставка откроется в Научном центре «Археология и реставрация» Фото: материалы пресс-служб

7 сентября в Научном центре «Археология и реставрация» в Туле, на улице Металлистов, 1, открывается выставка «Дом в палеолите»: это более 200 экспонатов эпохи каменного века – орудий труда и произведений искусства разнокультурных и разновременных памятников Костенок, найденных в Воронежской области, из фондов Государственного археологического музея-заповедника «Костенки».

Первые по времени поселения человека в Костенках существовали 45 тысяч лет назад, последние заканчивают свое существование примерно 30 тысяч лет спустя. Благодаря находкам в Костенках во многом и было сформировано современное представление о каменном веке.

Выставка будет работать в Музейном квартале до 11 декабря 2022 года. Осенью Научный центр «Археология и реставрация» помимо классического знакомства с эпохой каменного века на экскурсиях, предлагает новый тематический мастер-класс «Художник каменного века». Участники мастер-класса смогут создать при помощи натуральных пигментов – сангины и угля – панно в стиле наскальной живописи времен первобытного человека.