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Происшествия1 сентября 2022 9:22

В Новомосковске Тульской области осудят женщину, едва не зарезавшую мужа ножом

Причиной для такого поступка стала словесная ссора с супругом
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области осудят женщину, едва не зарезавшую мужа ножом

В Новомосковске Тульской области осудят женщину, едва не зарезавшую мужа ножом

Фото: Архив "КП"

28-летняя жительница Новомосковска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, своему мужу.

По версии следствия, ночью 25 июля 2022 года обвиняемая, находившаяся в их квартире в компании своего мужа и его знакомого, поссорилась с супругом и в порыве эмоций один раз ударила его ножом в грудь. Испугавшись за жизнь потерпевшего, его знакомый вызвал ему скорую помощь. С полученными повреждениями, несущими тяжкий вред здоровью, 28-летнего потерпевшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.