В Новомосковске Тульской области осудят женщину, едва не зарезавшую мужа ножом Фото: Архив "КП"

28-летняя жительница Новомосковска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, своему мужу.

По версии следствия, ночью 25 июля 2022 года обвиняемая, находившаяся в их квартире в компании своего мужа и его знакомого, поссорилась с супругом и в порыве эмоций один раз ударила его ножом в грудь. Испугавшись за жизнь потерпевшего, его знакомый вызвал ему скорую помощь. С полученными повреждениями, несущими тяжкий вред здоровью, 28-летнего потерпевшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.