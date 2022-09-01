На 1 сентября в Тульской области выявили 435 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 1 сентября, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 435 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 171 489 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали с осложнениями 23 человека.

320 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 160 525 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 279 человек.