Тульским первоклассникам подарили светоотражающие мешки для сменной обуви с символикой Тулы Фото: материалы пресс-служб

Во всех школах Тулы и области ко Дню знаний проводятся с участием сотрудников ГИБДД «Минутки безопасности» для школьников всех классов. Как подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, сейчас очень важно напомнить ребятам, которые возвращаются с каникул, о важности соблюдения правил дорожного движения.

На этих занятиях, как и в прошлом году, первоклассники помимо знаний о ПДД получают в подарок светоотражающие мешки для сменной обуви с тульской символикой - всего более 15 тысяч мешков. Они позволят ребятам быть заметными для водителей на дороге в темное время суток.

Помимо уроков безопасности для детей, минтранс к началу учебного года провел и иную работу: по всему региону разработаны безопасные маршруты для школьников, обновлено и обустроено 462 пешеходных перехода вблизи школ, обследованы школьные автобусы. В школах оборудованы уголки и классы безопасности дорожного движения.