Две деревни в Тульской области оказались отрезаны от мира из-за разрушения мостов через реку Мизгею Фото: материалы пресс-служб

В администрацию Одоевского района обратились активисты просьбой отремонтировать мосты через реку Мизгею в районе одноименной деревни и деревни Касимово. Как сообщили местные жители, проезд машин скорой помощи, пожарных и продуктовых лавок к этим деревням становится практически невозможным.

Активисты Народного фронта выехали на место и зафиксировали, что у мостов разрушен деревянный настил, загнивает древесина, пришли в негодность отдельные элементы конструкций и деревянных опор. Эти мосты долгое время не ремонтировались, а существовавшие раньше альтернативные маршруты сейчас недоступны: один из них проходит через поле, засеянное сельскохозяйственными культурами, а второй – подтапливается разливающейся рекой. Население этих деревень немногочисленное, но большинство жителей живут здесь постоянно, в том числе и зимой, а потому необходимо, чтобы проезд в деревни был доступен в любое время года.