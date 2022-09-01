В Туле на улице Чмутова Vokswagen вылетел в кювет: пострадали две женщины Фото: соцсети

Накануне вечером, 31 августа, около 18:30, в Туле на улице Чмутова, напротив дома №180 произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.

По имеющейся информации, автомобиль Renault Logan выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступив дорогу Vokswagen Polo под управлением 23-летнего молодого человека. От удара Vokswagen вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали два пассажира Volksavagen — 72-летняя и 31-летняя женщины, кроме того, с ними был ребёнок, которого также доставили в больницу.