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Происшествия1 сентября 2022 7:46

В Туле на улице Чмутова Vokswagen вылетел в кювет: пострадали две женщины

Причиной аварии стало столкновение с автомобилем Renault, который не уступил дорогу Vokswagen
Источник:kp.ru
В Туле на улице Чмутова Vokswagen вылетел в кювет: пострадали две женщины

В Туле на улице Чмутова Vokswagen вылетел в кювет: пострадали две женщины

Фото: соцсети

Накануне вечером, 31 августа, около 18:30, в Туле на улице Чмутова, напротив дома №180 произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек.

По имеющейся информации, автомобиль Renault Logan выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступив дорогу Vokswagen Polo под управлением 23-летнего молодого человека. От удара Vokswagen вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали два пассажира Volksavagen — 72-летняя и 31-летняя женщины, кроме того, с ними был ребёнок, которого также доставили в больницу.