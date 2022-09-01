В Каменском районе Тульской области нашли и обезвредили взрывное устройство
Фото: материалы пресс-служб
31 августа группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы обезвредила 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Это взрывное устройство, относящееся ко временам Великой Отечественной войны, обнаружили в поле около села Соклаково в Каменском районе Тульской области.
Региональное управление МЧС напоминает жителям, как следует поступать, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".