В Каменском районе Тульской области нашли и обезвредили взрывное устройство Фото: материалы пресс-служб

31 августа группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы обезвредила 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Это взрывное устройство, относящееся ко временам Великой Отечественной войны, обнаружили в поле около села Соклаково в Каменском районе Тульской области.

Региональное управление МЧС напоминает жителям, как следует поступать, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".