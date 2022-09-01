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Происшествия1 сентября 2022 7:19

В Каменском районе Тульской области нашли и обезвредили взрывное устройство

Артиллерийский снаряд кабилром 76 мм нашли в поле возле село Соклаково
Источник:kp.ru
В Каменском районе Тульской области нашли и обезвредили взрывное устройство

В Каменском районе Тульской области нашли и обезвредили взрывное устройство

Фото: материалы пресс-служб

31 августа группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы обезвредила 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Это взрывное устройство, относящееся ко временам Великой Отечественной войны, обнаружили в поле около села Соклаково в Каменском районе Тульской области.

Региональное управление МЧС напоминает жителям, как следует поступать, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".