«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением лечебные учреждения Тульской области

Благодаря этому заказчик получил возможность круглосуточно осуществлять мониторинг объектов и фиксировать определенные действия: например, движение, голос, пересечение периметра территории.

Ирина Телышева, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Мы имеем богатый опыт организации видеонаблюдения на предприятиях и в государственных учреждениях. Наш региональный центр управления сетями осуществляет круглосуточный мониторинг системы и техническую поддержку работоспособности сети. Это гарантирует бесперебойное функционирование оборудования и надежную защиту данных от хакерских атак».

«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет оперативно организовать наблюдение на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Система сигнализирует о нештатных ситуациях и мгновенно уведомляет о тревожном событии, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания. Архив записей хранится на облачной платформе провайдера семь суток, но в случае необходимости этот период может быть увеличен.

Услугой можно управлять удаленно: настраивать микрофоны и качество видео, отправлять на камеру голосовые сообщения, которые она воспроизведет, просматривать несколько изображений на одном экране. О зафиксированных событиях система известит пользователя с помощью электронного письма, СМС или push-уведомления.

Сервис можно дополнить модулями видеоаналитики для подсчета числа посетителей, определения их пола и возраста, контроля сотрудников на рабочих местах, длины очереди и т.д. Пользователь услуги может настроить камеры с помощью приложения на смартфоне или компьютере.

Всю необходимую информацию об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно найти на сайте «Ростелекома» и узнать по телефону 8 800 200-30-00.