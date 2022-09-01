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Общество1 сентября 2022 7:01

С 21 сентября в Туле на улице Рязанской введут одностороннее движение

Это будет сделано для увеличения пропускной способности улицы
Источник:kp.ru
С 21 сентября в Туле на улице Рязанской введут одностороннее движение

С 21 сентября в Туле на улице Рязанской введут одностороннее движение

Фото: материалы пресс-служб

21 сентября в Туле на улице Рязанской проведут работы по изменению организации дорожного движения, сообщает администрация Тулы. Это будет сделано для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы.

На съезде с проспекта Ленина на улицу Рязанскую в районе домов №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и с улицы Рязанской в сторону проспекта Ленина в районе дома № 125 будет введено одностороннее движение.