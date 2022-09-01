Тиранозавр Серпентина Юрьевна в Туле к 1 сентября нарядилась в школьную форму
Фото: материалы пресс-служб
Ежегодно первого сентября в Туле сотрудники Экзотариума наряжают скульптуру тираннозавра, стоящую перед входом в старое здание экзотариума на улице Октябрьской, в школьную форму. Уже к 9 утра Серпентина Юрьевна предстала во всей красе перед школьниками и их родителями, спешащими на линейку.
А в социальных сетях зоопарк разместил сердечные поздравления школьникам с началом учебного года:
"Дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги и родители! Поздравляем вас с началом учебного года, с Днем Знаний!
Ребята! Будьте любознательными и смелыми! Впереди вас ждет множество удивительных открытий, новые знакомства и верные друзья. Пусть этот учебный год будет познавательным, интересным и очень результативным! Желаем вам радости открытий и новых достижений!
В добрый путь!"
Тиранозавр Серпентина Юрьевна в Туле к 1 сентября нарядилась в школьную форму
Фото: материалы пресс-служб