Тиранозавр Серпентина Юрьевна в Туле к 1 сентября нарядилась в школьную форму Фото: материалы пресс-служб

Ежегодно первого сентября в Туле сотрудники Экзотариума наряжают скульптуру тираннозавра, стоящую перед входом в старое здание экзотариума на улице Октябрьской, в школьную форму. Уже к 9 утра Серпентина Юрьевна предстала во всей красе перед школьниками и их родителями, спешащими на линейку.

А в социальных сетях зоопарк разместил сердечные поздравления школьникам с началом учебного года:

"Дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги и родители! Поздравляем вас с началом учебного года, с Днем Знаний!

Ребята! Будьте любознательными и смелыми! Впереди вас ждет множество удивительных открытий, новые знакомства и верные друзья. Пусть этот учебный год будет познавательным, интересным и очень результативным! Желаем вам радости открытий и новых достижений!

В добрый путь!"