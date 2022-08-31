70-летний житель Тульской области отдал мошенникам 16 тысяч рублей, пытаясь оплатить интим-услуги Фото: Архив "КП"

Жители Тульской области продолжают страдать от действий мошенников: так, за последние сутки у десяти граждан были похищены 2 760 009 рублей. Причем отмечается, что все потерпевшие знали о таких способах обмана, но все равно попались на уловки.

45-летняя предприниматель из Новомосковска поверила "сотруднику банка", который позвонил ей на мобильный телефон, и перевела преступникам свои сбережения, лишившись 1 085 894 рублей, оформленных потерпевшей в кредит. Жертвой аналогичной мошеннической схемы стали ещё четыре жительницы нашего региона: 75-летняя пенсионерка из Узловой перевела обманщикам 700 тысяч рублей личных сбережений, 40-летняя фасовщица из Тулы – 580 тысяч рублей, 58-летняя пенсионерка из Богородицка – 250 тысяч рублей, а 68-летняя пенсионерка из Ефремова – 50 200 рублей.

44-летняя бухгалтер из Тулы потеряла 7191 рубль, попытавшись купить телевизор через один из интернет-сайтов. Ещё одна тулячка лишилась 6 724 рублей, став жертвой аналогичной мошеннической схемы при продаже телевизора. 45-летняя тулячка лишилась 49 тысяч рублей перейдя по высланной мошенниками ссылке на установку мобильного приложения. На 38-летнюю жительницу Ефремова злоумышленники, завладев её персональными данными, оформили кредит в размере 15 тысяч рублей, которые перевели на свои счета. А 70-летний директор производства газового оборудования из Алексина перевел 16 тысяч рублей в качестве предоплаты за оказание ему интимных услуг, используя один из сайтов размещения объявлений подобного рода. Услуг он, понятное дело, не получил.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.