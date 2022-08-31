1 сентября десятки домов в Туле останутся без электричества

31 марта часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Марата, 67, 73, 180, 184-б, 190; ул. Баженова, 2, 4, 4-а, 4-б; пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; ул. Пархоменко, 46, 48; ул. Мезенцева, 2-23; ул. Станиславского, 29, 32, 33, 35; пер. Станиславского, 2, 3; ул. Ак. Павлова, 38; пр-зд Рабочий, 1;

с 09:00 до 17:00 - пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132; ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23; ул. Болотникова, 1, 5, 7; ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124; ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17 (нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76; ул. Судейского, 16-28 (чётн.), 13, 15, 15-а, 17; ул. Шишкова, 4-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 12-а, 12-б, 12-в, 13-а; ул. Кобзева, 20-а, 23-а, 32-а, 36-а, 20-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 5-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 2-а, 10-а, 20-а; 6-й пр-зд, 1-16, 3-а, 9-а, 9-б; 18-й пр-зд.