В Тульской области безработный украл и продал два велосипеда
Фото: Архив "КП"
35-летняя жительница Узловского района Тульской области обратилась в полицию с заявлением о краже велосипедов. Как сообщила женщина из ее хозяйственной постройки на улице Сурикова, повредив навесной замок, украли два велосипеда на сумму в 11 тысяч рублей.
В ходе проверки полицейские установили личность похитителя, которым оказался 36-летний неработающий ранее судимый местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Правда, похищенные велосипеды он успел продать.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.