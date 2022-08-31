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Происшествия31 августа 2022 13:47

В Тульской области безработный украл и продал два велосипеда

Транспортные средства он похитил из хозяйственной постройки, сорвав навесной замок
Источник:kp.ru
В Тульской области безработный украл и продал два велосипеда

В Тульской области безработный украл и продал два велосипеда

Фото: Архив "КП"

35-летняя жительница Узловского района Тульской области обратилась в полицию с заявлением о краже велосипедов. Как сообщила женщина из ее хозяйственной постройки на улице Сурикова, повредив навесной замок, украли два велосипеда на сумму в 11 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили личность похитителя, которым оказался 36-летний неработающий ранее судимый местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Правда, похищенные велосипеды он успел продать.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.