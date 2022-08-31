Туляков приглашают принять участие в съемках массовых сцен сериала «Лихорадка» Фото: соцсети

В тульских группах в социальных сетях появилось объявление о наборе-кастинге для актеров массовых сцен в сериал «Лихорадка», которые будут снимать в Туле с 8 по 20 сентября.

К участию приглашают всех желающих в возрасте от 18 до 50 лет. Организаторы уточняют, что работа будет оплачена, но рассчитывать необходимо на полный съемочный день 12 часов, хотя есть шанс, что отпустят и раньше.

Всем желающим, нужно прислать анкету в произвольной форме с пометкой «Лихорадка» на WhatsApp по номеру: 89531935363. Помимо анкеты нужны два фото — в полный рост и по пояс, у данные - возраст, размер одежды, обуви, и номер контактного телефона.