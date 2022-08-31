В Тульской области с 1 по 3 сентября ожидается высокая степень пожароопасности Фото: Архив "КП"

Как предупреждает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 3 сентября в большинстве районов Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс). Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о правилах личной безопасности в такие периоды: - Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы; - Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым; - Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы; - Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву; - В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками; - Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки; - Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро; - Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.