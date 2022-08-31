Жителя Тульской области осудили на 11 лет "строгача" за убийство сожительницы из ревности Фото: Архив "КП"

35-летний житель Узловой в Тульской области был признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствие и суд установили, что 10 апреля 2022 года в одной из квартир жилого дома на улице 50 лет Октября в Узловой нетрезвый мужчина из ревности избил свою 30-летнию сожительницу руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина признал свою вину в содеянном.

Суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.