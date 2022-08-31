Туляк, насмерть забивший свою мать, проведет больше 8 лет в колонии строгого режима Фото: Архив "КП"

Ранее судимый 32-летний житель Тулы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, что повлекло по неосторожности ее смерть.

Как установил суд, 26 апреля 2022 года в квартире одного из домов на улице Перекопской в Туле нетрезвый подсудимый избил свою 56-летнюю мать кулаками по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, предъявленное следователем СК обвинение в суде поддержала прокуратура Центрального района Тулы. По итогу приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.