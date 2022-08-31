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Происшествия31 августа 2022 10:04

Туляк, купивший препарат для наращивания мышц, получил 3 года лишения свободы условно

В приобретенном им препарате, как оказалось, содержались сильнодействующие вещества
Источник:kp.ru
Туляк, купивший препарат для наращивания мышц, получил 3 года лишения свободы условно

Туляк, купивший препарат для наращивания мышц, получил 3 года лишения свободы условно

25-летний житель Тульской области был признан виновным в контрабанде сильнодействующих веществ. Решение вынес Центральный районный суд Тулы.

В суде установлено, что в ноябре 2021 года житель поселка Товарковский Богородицкого района через Интернет заказал для личного употребления и наращивания мышечной массы из республики Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества, которые затем получил в отделении АО «Почта России». Покупка таких препаратов является незаконной.

Суд приговорил молодого человека к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.