В Тульской области на 31 августа за сутки выявили 437 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 августа, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 437 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 171 054 пациента. С осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа госпитализировали 21 человека.

310 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе насчитывается 160 205 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 278 человек.