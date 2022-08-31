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Здоровье31 августа 2022 9:04

В Тульской области на 31 августа за сутки выявили 437 новых случаев коронавируса

С осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа госпитализировали 41 человека
Источник:kp.ru
В Тульской области на 31 августа за сутки выявили 437 новых случаев коронавируса

В Тульской области на 31 августа за сутки выявили 437 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 31 августа, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 437 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в нашем регионе ковидом заразились 171 054 пациента. С осложнениями от данной инфекции в регионе за последние 24 часа госпитализировали 21 человека.

310 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе насчитывается 160 205 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 278 человек.