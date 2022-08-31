Торжественные линейки в День Знаний пройдут в очном формате
Фото: Игорь КОПЫТОВ
1 сентября во всех школах Тульской области пройдут торжественные линейки, и впервые после двух лет коронавирусных ограничений праздник состоится в очном формате, рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.
По словам главы ведомства, эпидемическая обстановка в области позволяет провести линейки не только очно, но и пригласить на праздник родителей.
Правда, мероприятия рекомендовано провести на открытом воздухе и с неускоснительным соблюдением всех санитарных норм - термометрия, социальная дистанция, для взрослых — средства индивидуальной защиты.