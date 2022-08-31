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Общество31 августа 2022 8:47

Торжественные линейки в День Знаний пройдут в очном формате

Эпидемическая обстановка в регионе позволяет также и присутствие родителей на праздничном мероприятии
Источник:kp.ru
Торжественные линейки в День Знаний пройдут в очном формате

Торжественные линейки в День Знаний пройдут в очном формате

Фото: Игорь КОПЫТОВ

1 сентября во всех школах Тульской области пройдут торжественные линейки, и впервые после двух лет коронавирусных ограничений праздник состоится в очном формате, рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.

По словам главы ведомства, эпидемическая обстановка в области позволяет провести линейки не только очно, но и пригласить на праздник родителей.

Правда, мероприятия рекомендовано провести на открытом воздухе и с неускоснительным соблюдением всех санитарных норм - термометрия, социальная дистанция, для взрослых — средства индивидуальной защиты.