Торжественные линейки в День Знаний пройдут в очном формате Фото: Игорь КОПЫТОВ

1 сентября во всех школах Тульской области пройдут торжественные линейки, и впервые после двух лет коронавирусных ограничений праздник состоится в очном формате, рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.

По словам главы ведомства, эпидемическая обстановка в области позволяет провести линейки не только очно, но и пригласить на праздник родителей.

Правда, мероприятия рекомендовано провести на открытом воздухе и с неускоснительным соблюдением всех санитарных норм - термометрия, социальная дистанция, для взрослых — средства индивидуальной защиты.