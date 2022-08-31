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Общество31 августа 2022 8:07

Тульский центральный рынок ликвидируют

В стадии ликвидации юридическое лицо АО «Тульский центральный рынок», существовавшее с 1994 года
Источник:kp.ru
Тульский центральный рынок ликвидируют

Тульский центральный рынок ликвидируют

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Как стало известно, юридическое лицо АО «Тульский центральный рынок» («ТЦР») созданное в сентябре 1994 года, с 12 июля 2022 года находится в стадии ликвидации.

Напомним, ранее ТЦР продали предпринимателям из Рязани, и теперь юридическое лицо ожидаемо ликвидируется. тем более, что еще в 2020 году компания отчиталась об убытке в 9,5 миллионов рублей, а в 2021-м — более 222 миллионов рублей.

Также еще в прошлом году появились слухи о возможной застройке этой территории, а новые собственники заявили, что ее ждет реконструкция в ходе которой часттерритории уйдет под новый жилой комплекс, а оставшаяся будет работать как рынок.