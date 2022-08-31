В Туле на электронный аукцион выставят котельную, квартиры и автомобили должников

15 сентября в 11:00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП», где выставят на продажу имущество, арестованное в Тульской, Рязанской и Орловской областях. На аукцион выставлена заложенная недвижимость на общую сумму 18 млн 759 тысяч рублей - квартиры, земельные участки, жилые дома.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку до 13 сентября.

Следующие торги состоятся 20 сентября в 11.00 также на электронной площадке ООО «ВЭТП». На аукцион выставят заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на сумму 4 млн 745 тысяч рублей - автомобили, земельный участок, нежилое здание — автоматизированная газовая котельная.

Заявки на участие в данном аукционе направляются на торговую площадку в электронной форме до 16 сентября.