Глава администрации Тулы поделился с жителями города контактами глав городских округов Фото: Архив "КП"

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев на своей странице в социальной сети выступил с призывом к жителям города держать связь с городской администрацией по возникающим вопросам в любое время.

Для этого он предложил писать ему в личные сообщения или комментарии, а начальникам главных управлений по территориальным округам задавать вопросы по телефону. Контакты глав городских округов он опубликовал на своей странице в ВК:

Щербаков Максим, Зареченский округ, тел.: 47-32-94, 8-919-089-80-43; Виктор Кузнецов , Советский округ, тел.: 30-17-10, 8-929-071-02-22; Сергей Громов, Привокзальный округ, тел.: 22-44-24, 8-919-085-12-23; Максим Колычев, Пролетарский округ, тел.: 41-36-36, 8-920-767-27-77; Сергей Шестаков, Центральный округ, тел.: 31-28-47, 8-930-794-71-71.

Пока неизвестно, насколько эффективным будет такой метод общения с чиновниками.