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Общество31 августа 2022 7:03

В Мариуполе начал работу мобильный гуманитарный центр от Тульской области

Волонтеры центра адресно раздают населению продуктовые наборы
Источник:kp.ru
В Мариуполе начал работу мобильный гуманитарный центр от Тульской области

В Мариуполе начал работу мобильный гуманитарный центр от Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 30 августа, в Мариуполе начал работать мобильный гуманитарный центр, расположившийся на подшефной территории – в Левобережном районе Мариуполя. Центр работает в тесном взаимодействии с правительством Тульской области.

Для жителей Левобережного удалось собрать 20 тонн продовольствия и другой необходимой продукции, и теперь волонтеры центра адресно раздают населению продуктовые наборы. Для удобства горожан наборы вручают на придомовых территориях, а маломобильным людям – доставляют прямо на дом.

В первый день работы волонтеры доставили и передали мариупольцам более 200 комплектов гуманитарной помощи. В каждом наборе: вода, сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука, чай и кофе, тульские пряники, сгущенное молоко, рыбные и мясные консервы.

Также в рамках гуманитарной миссии делегация Тульской области продолжает оказывать жителям социальное сопровождение и поддерживает семьи с детьми.