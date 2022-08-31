Проект тулячки по очистке почвы и воды от нефтепродуктов стал лучшим на всероссийском форуме Фото: материалы пресс-служб

Аспирантка ТулГУ Мария Герцен на Всероссийском форуме "Наука будущего - наука молодых" представила свой проект - новую технологию очистки почвы и воды от нефтепродуктов, и в рамках секции "Науки о Земле, экология и рациональное природопользование" проект был признан лучшим. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Тульской области. Защита проекта перед ведущими учеными в области экологической химии и руководителями крупнейших лабораторий проходила в Новосибирском государственном техническом университете. В рамках мероприятия состоялось более 30 панельных дискуссий, стратегических сессий и круглых столов, посвященных развитию российской науки, в которых приняли участие более 1000 человек.

По словам самой Герцен, ее технология обеспечит быструю и эффективную очистку нефтезагрязнённых грунтов любого типа и водной экосистемы в условиях абиотического стресса. Методика уже успешно прошла модельные эксперименты и эксперименты на реальных образцах. В дальнейшем планируется рассчитать экологические риски при нефтяных разливах с учётом применения разработанного биопрепарата.