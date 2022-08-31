В Тульской области стартует вакцинация детей и взрослых от гриппа Фото: Архив "КП"

В Тульскую область прибыла первая партия вакцины от гриппа на 53 тысячи доз. Вакцина соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и содержит четыре штамма гриппа. Этим препаратом могут вакцинировать как детей в возрасте от 6 месяцев, так и взрослых в возрасте до 60 лет.

Поступившую вакцину распределили по поликлиникам региона, часть используют для выездной вакцинации детей в школах.

Пройти вакцинацию врачи рекомендуют уже в первые месяцы осени, особенно это показано детям, которые страдают аллергиями. Для них последствия болезни могут быть особо опасны. Также вакцинация от гриппа может сочетаться с прививками от других заболеваний.