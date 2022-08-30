Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 14:48

В Ефремове Тульской области 33-летний безработный сорвал у прохожей золотую цепочку

Злоумышленника задержали, но похищенное украшение он успел продать
Источник:kp.ru
В Ефремове Тульской области 33-летний безработный сорвал у прохожей золотую цепочку

В Ефремове Тульской области 33-летний безработный сорвал у прохожей золотую цепочку

Фото: Архив "КП"

В Ефремове в полицию с заявлением о грабеже обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что вечером, когда она возвращалась домой по улице Ленина, неизвестный мужчина сорвал у нее золотую цепочку. Ущерб составил 56 тысяч рублей.

Полицейские вскоре изобличили в преступлении нигде не работающего и ранее судимого 33-летнего местного жителя. Спустя некоторое время злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть. Похищенной цепочки при нем уже не было - успел продать.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж». От задержанного получены признательные показания.